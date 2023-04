PSG : Galtier revient sur la situation d’Ekitike

Il est l’un des symboles de la saison difficile traversée par le Paris Saint-Germain. Recruté l’été dernier en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike peine à justifier les espoirs placés en lui. Alors que le secteur offensif manque de profondeur, le jeune attaquant n’a pas profité de l’absence de Neymar pour gratter du temps de jeu et est même resté sur le banc. Interrogé à son sujet en conférence de presse, Christophe Galtier a assuré qu’il n’y avait aucun problème avec son joueur.

« Il n'y a pas de problème, Hugo travaille sérieusement. Il travaille plus que d'autres joueurs quand il n'a pas de temps de jeu. Il y a aussi l'architecture de l'équipe. Les circonstances font que l'effectif est affaibli et qu'il est confronté à une très grande concurrence, avec Kylian et Leo. On va voir ce qu'il va se passer sur les matchs qui arrivent. Mais il n'y a pas de problème entre Hugo et moi. Evidemment qu'il n'est pas heureux de la situation, mais il travaille beaucoup à l'entraînement. »