PSG : Galtier prend la défense de son équipe à propos de l'écologie

❗Christophe #galtier pris à parti par un spectateur lors de sa masterclass à la maison de la radio dans le cadre du festival "Demain le Sport".

Le sujet : le #climat et les trajets des joueurs du #PSG#environnement #football pic.twitter.com/NOU64vykOP



— SportBusiness.Club (@SportBusiness_C) September 22, 2022

« Croyez-moi, ils ne sont pas hors-sol »

Si l'entraîneur du Paris Saint-Germain avait fait parler de lui dernièrement à propos de l'écologie, en ce qui concerne notamment les déplacements de son équipe, l'intéressé a tenu à clarifier les choses ce jeudi. En effet, lors d'une prise de parole pendant le festival "Demain le Sport", le natif de Marseille a pris la défense de ses joueurs, bien plus impliqués à ce sujet que certains pourraient le croire. «Ils sont très cultivés, d'autant plus que dans le vestiaire ils croisent différentes nationalités, ils s'intéressent à ce qui se passe en Espagne, en Amérique du Sud, en Afrique, au Maghreb, dans les pays de l'Est... », a notamment déclaré Galtier, depuis le studio 104 de la Maison de la Radio., ils sont confrontés à la réalité, déjà à celle de la compétition. On a l’image du footballeur irresponsable, c’est faux. Très jeunes ils sont souvent déjà mariés, déjà papas, ils ont des responsabilités familiales, aussi de frère ou de petit-garçon et une énorme pression au quotidien », a par la suite complété l'entraîneur du PSG. S'il a été pris à partie par un activiste écologique, qui a brandi une pancarte « Climat en danger » et a rajouté « Galtier complice », l'intéressé a eu le temps de lui répondre avant de quitter la salle. «, lui a lancé l'ancien entraîneur de Lille et Nice. Je fais très attention, je viens de faire un aller-retour en train pour aller voir mon fils qui se faisait opérer. »