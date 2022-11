Christophe Galtier (entraîneur du PSG, propos relayés par L’Équipe) : "J'ai regardé ce qu'il s'est passé pour les équipes qualifiées en C1, ce week-end. Évidemment, sans qu'aucun joueur m'ait envoyé de signal d'inquiétude, mon obsession était de monter une équipe la plus compétitive possible. Sur les trois séances qu'on a eues, j'ai vu des joueurs investis. Ils ont donné aujourd'hui (dimanche) une très belle réponse. On a été sérieux, appliqués. On a cherché à creuser l'écart. On a été sérieux sur un plan défensif, dans la récupération du ballon. C'est un bon dimanche après-midi. Il fallait gagner. Lens fait un parcours incroyable pour un deuxième. Nous, on fait un très beau parcours. À partir du moment où mes joueurs ont fait la différence, j'ai été concentré sur la gestion de mes joueurs. J'ai vite fait les changements pour protéger les uns et les autres.