Renato Sanches ne fait pas encore l'unanimité au Paris Saint-Germain. Pour autant, l'ancien milieu de terrain de Lille peut compter sur son entraîneur Christophe Galtier pour voler à son secours. En effet, titularisé au sein du 3-5-2 de Galette, ce dimanche contre l'AS Monaco à la place de Vitinha absent en raison d'une suspension, le Lusitanien n'est pas encore parvenu à justifier son transfert. Néanmoins, le maître à jouer des Rouge et Bleu a tenu à modérer les critiques à l'encontre de son poulain auteur d'une performance qui loin d'avoir été marquante est tout de même justifiable selon lui.

"On sait à quel niveau il peut être"

"Le duo Vitinha/Verratti ? C’est normal qu’il fonctionne mieux, car Viti est arrivé au début de saison et a fait tous les matchs de prépa, a ainsi expliqué Galtier, avant de renchérir. Renato a besoin de repères, de trouver des connexions dans le jeu. Il a été studieux et discipliné. Il faut qu’il soit discipliné, mais il faut aussi qu’il lâche les chevaux. Il l’a fait en fin de première période. Il a besoin de temps, a-t-il précisé. On sait à quel niveau il peut être. Il peut jouer avec différents joueurs", a ainsi assuré le coach du PSG en conférence de presse.