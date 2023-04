PSG: Galtier admire le professionnalisme de Sergio Ramos après une première saison difficile

En recrutant Sergio Ramos la saison dernière, Paris pensait obtenir le renfort qui lui fallait pour sa défense. Mais après une première saison où le défenseur central a peiné à se remettre d'une blessure, le bilan était plutôt contrasté. Un an plus tard et à l'approche de la fin de saison, le PSG peut se rassurer d'avoir retrouvé un Ramos proche de ses standards. Cette saison, le champion du Monde 2010 a disputé 40 matchs et plus de 3 000 minutes toutes compétitions confondues.

En conférence de presse, Christophe Galtier n'a pas manqué de rappeler l'importance d'un joueur avec un CV comme celui de Ramos, au sein de l'effectif. "Sergio avait connu une saison difficile l'an passé liée à des blessures au mollet. Il a eu une préparation complète, c'est un joueur hyper professionnel. Quand on a un tel palmarès à cet âge, c'est qu'on met toutes les chances de son côté. Il apporte son expérience, de la rigueur, c'est un joueur important du vestiaire. Il y a eu des échanges entre la direction sportive et lui. Je suis très satisfait de sa saison et de ce qu'il amène les jours de match mais aussi au quotidien. C'est un exemple, que tous nos jeunes joueurs doivent suivre."