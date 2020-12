PSG - Fernandez : "Les joueurs vont aimer Pochettino"

"Il rassemble", estime Fernandez

Ancien joueur du PSG de 2001 à 2003, Mauricio Pochettino devrait devenir le prochain entraîneur du club de la capitale après le licenciement de Thomas Tuchel . L'ancien coach des Spurs, qui avait été démis de ses fonctions en novembre 2019, va donc retrouver le Parc des Princes et un club qu'il connaît. Luis Fernandez, qui a entraîné Pochettino à Paris, a estimé qu'il avait les cartes en main afin de réussir à convaincre le vestiaire et s'imposer. Abordant dans un premier temps l'état d'esprit de son ancien joueur, Fernandez a valorisé le parcours de Pochettino : "Il a eu cette réussite à l'Espanyol et, ensuite, c'est là où il a été le plus exceptionnel, à Tottenham. Pendant cinq ans ! J'ai eu l'occasion d'y passer il y a un an. Vous n'aviez qu'à demander aux joueurs français : il était très apprécié, très aimé en tant que coach et en tant que personne.Je n'en ai pas entendu quelques uns se plaindre de l'homme et de l'entraîneur qu'il est. Il a envie de rebondir, c'est certain", a-t-il confié à France Football.Connu pour être un technicien méticuleux et très intensif dans son approche des rencontres, il ne devrait pas avoir de mal à faire adhérer les joueurs à ses principes de jeu (pressing intense, relance depuis l'arrière, notamment). "Il connaît la maison, il connaît le club. Il rassemble.Son passage au club a été quelque chose qu'il a apprécié. Il a apprécié les supporters et les supporters lui ont témoigné aussi cette affection. Il y a une bonne connexion. Pochettino, c'est un style où il réussit à mélanger tout ce que l'on aime quand on est joueur de football", a jugé Luis Fernandez.