Après une phase aller qui s'est apparentée à un long tunnel, Sergio Ramos revient dans le circuit. Et l'international espagnol ne fait pas les choses à moitié. Intraitable sur le plan défensif, la légende du Real Madrid a aussi débloqué son compteur au PSG en trouvant le chemin des filets contre Reims, dimanche dernier (4-0). Pour Luis Fernandez, le champion espagnol doit être titularisé en huitièmes de finale de Ligue des Champions contre ce Real qu'il connait sur le bout des ongles.

Fernandez réclame une défense à 3 avec Ramos, Marquinhos et Kimpembe

“Il dégage de la sérénité quand même, Ramos. Quand je vois Sergio Ramos depuis qu’il est arrivé ici avec ses problèmes et ses soucis…, a lancé Luis Fernandez. Il est arrivé avec deux blessures. Déjà, dès son match à Saint-Etienne, je l’avais aimé. Je l’avais encore aimé lors de son deuxième match. Je pense qu’ils sont en train de le préparer tranquillement, calmement, pour qu’il soit prêt le jour J. Pour moi, l’idéal est d’avoir Marquinhos, Kimpembe et Ramos ensemble. Le Real, c’est une équipe qu’il faut attaquer. Ils ont un problème défensif donc il ne faut pas leur laisser prendre confiance. Il faut y aller avec le Real Madrid. Je pense que jouer à trois, ça peut le faire même si l’entraineur reste le seul décideur”, a conclu l'ancien entraîneur et joueur du PSG.