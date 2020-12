PSG : Fernandez a tenté de recruter de grandes stars

Luis Fernandez, ancien coach du PSG a voulu construire une équipe constituée de plusieurs stars en devenir lors de sa première époque à la tête du club fancilien, de 1994 à 1996. Ainsi, celui qui a remporté notamment la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions en 1995, avait des ambitions élevées. "J’aurais pu recruter David Trezeguet, Roberto Carlos, Laurent Blanc et Samuel Eto’o. Eto’o voulait venir au PSG. Roberto Carlos était inconnu au bataillon, il jouait à Palmeiras. Le club était OK pour une somme dérisoire. Je l’ai eu au téléphone, il m’a donné son accord", a-t-il confié dans un entretien accordé au Parisien.



"Tout m'a été refusé", grince Fernandez



"Trezeguet est venu quinze jours en essai. Laurent Blanc avait des problèmes à Saint-Étienne et on était prêts à prendre son salaire en charge. Je voulais apporter ma pierre à l’édifice. Tout m’a été refusé", a précisé Fernandez qui n'a visiblement pas pu convaincre ses dirigeants afin de voir ses désirs exaucer. Par la suite, le PSG a gagné en attractivité avec l'arrivée de QSI, attirant notamment des joueurs du calibre de Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé ou encore Neymar dans ses rangs. Une autre équipe de superstars aurait donc pu voir le jour bien avant celles des dernières années du côté du club de la capitale. Pour rappel, Fernandez s'est montré assez confiant quant au futur du PSG, entre les mains de son ancien joueur, Mauricio Pochettino.