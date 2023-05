PSG : Fabian Ruiz forfait pour la fin de la saison, Marquinhos et Hugo Ekitike absents contre Strasbourg

Avec 6 longueurs d’avance sur son dauphin Lens, le PSG pourrait être sacré pour la 11e fois en Ligue 1 en cas de succès contre Strasbourg (samedi, 21h). Une rencontre à laquelle ne prendront pas part Fabian Ruiz, Marquinhos et Hugo Ekitike. Le premier souffre d’une d’une déchirure à l’adducteur droit et ne rejouera plus avant la fin de la saison.

Pour le défenseur brésilien récemment prolongé jusqu’en 2028, il s’agirait également d’une blessure à l’adducteur droit le privant de ce déplacement décisif en Alsace. Même son de cloche pour Hugo Ekitike, étincelant contre Auxerre mais victime d’une blessure aux ischios-jambiers le rendant indisponible pour cette rencontre de la 37e journée de Ligue 1.