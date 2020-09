PSG : Encore un peu de patience pour Mbappé ?

Les bonnes nouvelles ne sont pas légion en ce moment du côté de Paris. L’équipe championne de France est confrontée actuellement à de nombreuses défections, et quand le retour d’un cadre se profile il y a une absence qui est enregistrée. Quand ce n’est pas le retour en question qui est finalement annulé. C’est ce qui risque de se produire ce week-end puisque Kylian Mbappé, que Thomas Tuchel espérait récupérer pour l’opposition face à Nice (dimanche à 12h), a de bonnes chances de voir son indisponibilité se prolonger.

Ça sera à la commission Covid de trancher

L’attaquant international avait été testé positif au coronavirus le 7 septembre dernier alors qu’il se trouvait en regroupement avec les Bleus. Le protocole de la Ligue prévoit dans ce cas 15 jours d’arrêt. L’ancien monégasque et son club tablaient cependant sur l’allègement de cette règle, avec une période d’inactivité qui correspondrait désormais à celle d’isolation (7 jours). C’est ce qu’avait notamment décrété le premier ministre français Jean Castex.

Or, ce n’est pas encore applicable au championnat de football car la commission Covid n’a pas validé ce changement. De fait, et si rien n’évolue d’ici le week-end, Mbappé ratera le déplacement à l’Allianz Riviera Mbappé a déjà dû manquer deux matches de son équipe. Il était absent lors du Classique face à l’OM (0-1) et aussi lors de la victoire contre Metz (1-0). Sans lui, la formation francilienne a beaucoup peiné pour être efficace offensivement. Son éventuel forfait conduirait certainement Tuchel à reconduire le trio Sarabia, Di Maria et Icardi aux avant-postes. A noter que pour ce match en terre azuréenne, Paris devra également composer sans Juan Bernat (blessé), ainsi que Neymar, Paredes et Kurzawa (tous suspendus).