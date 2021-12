Il s'en est fallu de très peu que le Paris Saint-Germain ne concède samedi sa deuxième défaite de la saison en championnat. Opposé à Lens, le club de la capitale s'en est sorti in extremis dans les arrêts de jeu, pour arracher un nul presque miraculeux (1-1, 17e journée). Face à des Sang et Or en feu, le PSG a confirmé qu'il ne parvenait plus à gagner contre les membres du Top 5 de Ligue 1.



Comme le rappelle cette statistique relevée par Opta, Paris n'a remporté aucun de ses quatre derniers matchs de championnat face à un club classé dans le Top 5 actuel. Ainsi, après avoir chuté à Rennes le 3 octobre dernier (0-2), les hommes de Mauricio Pochettino ont ramené un nul de Marseille (0-0) le 24 octobre et n'ont pas fait mieux face à Nice mercredi (0-0). Ce décevant tableau a été parachevé par le nouveau partage des points concédé samedi à Bollaert-Delelis. Le PSG n'a donc inscrit au total qu'un seul but contre ces grosses écuries.