à Lorient (14e journée). Le jeune attaquant du Paris Saint-Germain va connaître une deuxième titularisation cette saison en Ligue 1, après la rencontre disputée face à Nice au Parc des Princes le 1er octobre (2-1).En l'absence de Lionel Messi (blessé au tendon d'Achille), l'ancien du Stade de Reims devra montrer ses qualités pour convaincre un peu plus Christophe Galtier et qu'on ne le surnomme plus "Hugo est critiqué." L'entraîneur des leaders du classement avait déclaré récemment qu'il attendait plus de son joueur."Galette" a placé Hugopour animer le jeu offensif parisien. On notera au milieu de terrain, un autre trio, composé de