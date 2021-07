PSG - Donnarumma vs Navas, comment choisir ?

Gianluigi Donnarumma

Héros d'une nation depuis quelques jours, le futur gardien du Paris Saint-Germain a vu sa cote grimper en flèche au cours de son incroyable Championnat d'Europe, dont il a été sacré meilleur joueur (ce qui est très rare pour un gardien de but). A tel point que les supporters parisiens ne savent forcément plus quoi penser quant à l'identité du futur titulaire... Le gardien de l'AC Milan, en plus d'avoir conquis un nouveau statut en club lors d'une très belle saison - notamment la première partie -, associe à son immensité (1,96 m) une vivacité étonnante au duel.



Avec l'Italie, il vient de le prouver à maintes reprises, au sol comme sur les tirs au but : il a remporté les cinq séances de sa carrière, trois en club et deux avec la Squadra Azzurra. A seulement 22 ans, il avait été titulaire en sélection plus tôt que Gianluigi Buffon (18 ans contre 20 ans). Son avenir s'annonce forcément radieux, et il n'est pas forcément certain que l'opportunité de l'enrôler se serait représentée pour le PSG.



Keylor Navas

Tout a été dit et redit concernant Keylor Navas, à la lecture de sa formidable saison dernière. Le gardien costaricain a parfois été qualifié de meilleure recrue de Nasser al-Khelaifi depuis dix ans, tant il a porté le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions mais pas seulement (voir plus bas). Avec 54 tirs cadrés arrêtés, il est le deuxième gardien à avoir le plus repoussé de tentatives sur une édition de C1 depuis Petr Cech en 2004 avec Chelsea (58).



Keylor Navas a aussi repoussé trois penaltys en Ligue 1 la saison dernière, meilleur total parmi l'élite. Son arrêt face à Lionel Messi, également sur penalty, ainsi que la totalité de son match retour face à Barcelone (1-1, huitièmes de finale retour) avait été exceptionnelle. En 2019, déjà, il avait réussi un record d'arrêts pour le PSG en Ligue des Champions, sur le terrain du Real Madrid d'où il arrivait tout juste (2-2). A 34 ans, c'est le profil inverse de Gianluigi Donnarumma. Logiquement encore plus explosif sur sa ligne avec onze centimètres de moins (1,85 m), il affiche une expérience sans beaucoup d'égal en Europe, avec trois C1 remportées au Real.