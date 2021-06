PSG : Donnarumma pour anticiper l'après-Navas ?

L'arrivée de Mike Maignan du côté de l'AC Milan va engendrer le départ futur de Gianluigi Donnarumma, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec le club lombard. Il y a quelques jours, Paolo Maldini avait annoncé la nouvelle lors d'un entretien accordé à AC Milan Talk sur Twitch. "C'était un joueur important, un leader et un capitaine. Mais aujourd'hui, un joueur doit être prêt à changer de club. Il est de plus en plus difficile de faire l'ensemble de sa carrière au sein d'un seul club. Nous devons toujours remercier ceux qui ont tout donné pour l'AC Milan et Gigio en fait partie. Nos chemins se séparent ici et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir", avait expliqué le directeur technique.

Le PSG est intéressé par Gianluigi Donnarumma.

Suivi depuis déjà plusieurs années, le gardien italien est en fin de contrat. Paris aimerait profiter de la situation pour l’engager, puis sans doute le prêter. La Juve et le Barça sont aussi candidats et discutent avec Mino Raiola.

— Julien Maynard (@JulienMaynard) May 31, 2021





Le Barça et la Juventus sont sur le dossier



Courtisé par les plus grands clubs en Europe comme la Juventus Turin ou le FC Barcelone selon des informations de TF1, le portier international italien serait également dans le viseur du PSG d'après la même source. Le club de la capitale aimerait tenter sa chance avec le gardien avec un objectif possible de prêt dans la foulée en cas de réussite. En effet, avec la récente prolongation de contrat de Keylor Navas jusqu'en 2024, le PSG possède déjà un gardien de première catégorie dans les buts et avec cette donnée en tête, le club aimerait faire signer Donnarumma pour anticiper l'après-Navas, selon des informations de la source, confirmées par Le Parisien qui indique de son côté que Leonardo serait proche de Minao Raiola, l'agent du gardien âgé de 22 ans. Ainsi, le directeur sportif du PSG compterait bien affiner son argumentaire afin de faire pencher la balance du côté du club de la capitale.