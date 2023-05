PSG : Dina Ebimbe quitte officiellement le club de la capitale

Le premier départ au Paris Saint-Germain vient d'être officialisé. Le club de la capitale, qui va perdre Lionel Messi d'ici les prochains jours, vient de dévoiler officiellement que son milieu de terrain Eric Junior Dina Embimbe quitte le PSG. Ce dernier était prêté cette saison à l'Eintracht Francfort en Allemagne et le joueur de 22 ans va être conservé par le club allemand. Il se trouve que ce prêt s'accompagnait d'une option d'achat obligatoire fixée à six millions d'euros et Francfort va donc pouvoir conserver Dina Ebimbe. Le milieu avait joué 14 matchs chez les pros lors de la saison 2021-2022 mais il était barré au sein du PSG par une forte concurrence. Il avait donc décidé d'aller en prêt en Allemagne.

Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un mercato mouvementé, avec plusieurs joueurs qui pourraient s'en aller au terme de cette saison 2022-2023. Le club de la capitale, sacré champion de France pour la 11e fois de son histoire, ce qui constitue un record, va recevoir Clermont lors de la 38e et dernière journée de la saison et certaines annonces pourraient être faites à l'issue de ce match concernant l'avenir de certains joueurs du club parisien.