PSG : Di Maria veut rester

Une chose est sûre, le PSG et Di Maria veulent continuer ensemble. Depuis l'arrivée de Pochettino au poste d'entraîneur, l'Argentin est sûr et certain de vouloir poursuivre sa carrière dans le club de la capitale. Il se sent beaucoup mieux désormais puisque ses rapports avec Thomas Tuchel étaient tendus lors des dernières semaines de l'Allemand à Paris. Son contrat prend fin cet été mais il devrait être prolongé. En tout cas, si tout se passe bien. Pour le moment, il y a quelques mésententes sur certains détails. D'après L'Équipe, le PSG a déjà transmis une offre de prolongation à Angel Di Maria fin 2020. Une offre qui n'a pour l'instant pas été acceptée par le joueur et ses représentants. Et pour cause, le club souhaite baisser son salaire et l'Argentin réclame deux ans de plus pour finir sa carrière européenne à Paris.

Une prolongation quasi-sûre



Malgré ces détails à régler, les supporters parisiens n'ont pas de souci à se faire. Le club et le milieu offensif devraient rapidement les résoudre et Di Maria a de fortes chances d'être prolongé. Si aucune surprise n'intervient dans le dossier, c'est comme si c'était fait. L'Argentin affirme que sa famille se sent bien à Paris et qu'il ne veut pas quitter la capitale où il est installé depuis 2015. Néanmoins, si le PSG décide de ne plus le prolonger, Di Maria a des solutions de secours. Trois clubs européens le surveillent de près. En Premier League, Tottenham garde un oeil sur lui au cas où. Quant aux deux autres clubs, il s'agit de l'Inter Milan et de la Juventus Turin. Deux clubs de Serie A, championnat dans lequel l'Argentin n'a jamais évolué. Un éventuel retour au Benfica ou au Real Madrid semble irréalisable. Le joueur souhaite vraiment rester au Paris Saint-Germain.

