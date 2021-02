PSG : Di Maria, une si longue attente

15 matchs. Depuis le 7 novembre dernier, et une victoire du PSG face à Rennes (3-0), Angel Di Maria, buteur mercredi soir contre Nîmes (3-0), n’avait plus réussi à inscrire le moindre but. Soit une série de 15 rencontres toutes compétitions confondues sans marquer. Face aux Crocos, l’Argentin, auteur de l’ouverture du score (18e), a aussi délivré une passe décisive, sa septième de la saison en championnat (pour trois buts), pour permettre à Pablo Sarabia de doubler la mise (36e). Et s’il a été le premier à sortir (70e), il n’a pas eu de geste d'humeur comme cela avait pu être le cas dans les dernières semaines du mandat de Thomas Tuchel.



Alors que le coach allemand vantait régulièrement les mérites de l’ancien Madrilène, répétant à l’envie en conférence de presse à quel point il était "fiable" et combien il comptait sur lui, les rapports n’étaient vraisemblablement plus aussi fluides. Di Maria aurait notamment peu goûté le fait d’être systématiquement le joueur offensif à être remplacé en premier, comme il l’avait manifesté lors de sa sortie contre Leipzig fin novembre. Resté sur le banc lors du déplacement à Manchester et remplaçant face à Basaksehir, Bordeaux ou encore lors du match aller contre Lorient, il a systématiquement été titularisé depuis l’arrivée de son compatriote Mauricio Pochettino sur le banc.

Pochettino : "Un joueur très important pour l'équipe"

Et même si le nouvel entraîneur parisien a dit, en plaisantant, qu’il allait "le tuer" s’il lui infligeait un nouveau petit pont, comme dans cette vidéo de l’entraînement devenue virale, Di Maria enchaîne et, cette fois, avec bonheur. Car comme la plupart de ses autres coéquipiers, il était apparu en très grande difficulté dimanche à Lorient (3-2), où le PSG s’est fait renverser alors qu’il menait 2-1 à la 80e minute. "On ne peut pas expliquer pourquoi on a perdu contre Lorient. Aujourd’hui, on avait besoin de gagner et c’est bien ce que l’on a fait", a-t-il déclaré sur Canal+ après la victoire face aux Gardois. Pochettino a lui salué la prestation de ce joueur "très important pour l’équipe. (…) Je suis content de son rendement et de son implication."



Di Maria a aussi évoqué des discussions en cours avec ses dirigeants, alors que son contrat arrive à échéance en juin ("Nous parlons en ce moment. On est tranquilles."). En attendant, et alors que le choc face au FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions se profile, il y a un déplacement dimanche à Marseille, où "c’est toujours plus difficile. C’est un Classico, et c’est important pour les supporters. J’espère qu’on va faire un grand match et que l’on va gagner." Ce qui ne serait pas une si mauvaise idée pour des Parisiens désormais troisièmes de Ligue 1, avec un point de moins que Lyon et deux longueurs derrière Lille, et qui ne peuvent plus se permettre de laisser filer des points en route.