Touché à la cuisse à Marseille dimanche lors du Classique de Ligue 1 remporté par son équipe (2-0), Angel Di Maria se disait pourtant "assez confiant" quant à sa participation au 8e de finale de Ligue des Champions prévu à Barcelone le 16 février prochain. Mais d'après les dernières tendances émanant de la capitale, l'ancien joueur du Real Madrid ne devrait pas retrouver le Camp Nou.

Di Maria va perdre la course contre la montre

La présence de Di Maria, blessé au quadriceps, pour ce choc face au Barça semble en effet compromise selon RMC, qui s'est renseigné auprès de l'entourage du joueur, lequel voit "El Fideo" perdre la course contre la montre pour faire partie du groupe qui ira en Catalogne pour l'un des rendez-vous les plus importants de l'année. La confirmation du PSG est désormais attendue pour un forfait de l'Argentin.