PSG - Di Maria pressent "plus de pression" sur le PSG avec l'arrivée de Messi

"La pression est plus importante maintenant, avec l'arrivée de "Leo". C'est clair que la Ligue des Champions est l'objectif principal, encore plus qu'avant", a affirmé l'Argentin, finaliste de la C1 en 2020 avec le PSG. "Ça ne va pas être facile pour (l'entraîneur Mauricio) Pochettino de composer l'équipe", a ajouté le milieu de 33 ans, récent vainqueur de la Copa América avec l'Argentine, emmenée par Messi. "Partager le vestiaire avec Messi est quelque chose d'unique, un rêve pour moi", s'est enthousiasmé Di Maria, buteur unique de la finale continentale contre le Brésil. "Tous mes rêves se sont accomplis: en un mois, j'ai gagné la Copa (America) et je vais jouer avec Messi", a-t-il conclu.

Le PSG accueille samedi Strasbourg pour la 2e journée de Ligue 1, a priori sans Messi, qui a besoin, de son propre aveu, "d'une préparation physique". Après l'officialisation de son transfert mardi soir, l'ancien joueur emblématique de Barcelone a été présenté mercredi et a participé jeudi à son premier entraînement à Paris.



L'interview de Lionel Messi par Omar da Fonseca !