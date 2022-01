PSG : Di Maria positif au Covid-19 avant le choc contre l'OL

Messi, qui s'est entraîné en marge du groupe, est espéré

Nouveau cas de Covid au camp des Loges : testé positif à son tour, Angel Di Maria va devoir s’isoler et manquer le déplacement à Lyon dimanche.

L'Argentin vient donc rejoindre la longue liste des Parisiens touchés par le Covid ces derniers jours...https://t.co/pn60ZVNUSf



Un nouveau cas positif de Covid-19 pour le PSG. Ce jeudi, à trois jours de son déplacement à Lyon pour le match de clôture de la 20ème journée de Ligue 1 (dimanche, 20h45), le club francilien a reçu une mauvaise nouvelle à en croire les informations dévoilées par Le Parisien.TyC Sports explique que l'Argentin serait pour le moment asymptomatique. Déjà testé positif une première fois en septembre 2020, le natif de Rosario était présent à Vannes, lundi soir lors du 16ème de finale de Coupe de France gagné par son équipe (0-4), même si il n'est pas entré en jeu.Ces derniers jours, de nombreux éléments du club de la capitale ont été testés positifs, notamment Lionel Messi et Juan Bernat (testés négatifs depuis), Sergio Rico, Danilo Pereira, ou encore Gianluigi Donnarumma (mardi) et Layvin Kurzawa (mercredi). Pour cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais, le leader de Ligue 1 devra composer sans Neymar, toujours au Brésil et qui devrait rentrer dimanche à Paris.Depuis son arrivée au sein du club francilien en août dernier, le meneur de jeu a disputé 16 rencontres sous le maillot parisien, totalisant 6 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. D'après L'Equipe, l'objectif du PSG serait que