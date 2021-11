Condamné à jouer les jokers de luxe depuis l'arrivée de son compatriote Lionel Messi, Angel Di Maria peut compter sur sa polyvalence pour espérer gratter du temps de jeu. L'international argentin avait déjà évoluer au milieu de terrain en début de carrière, sous les couleurs du Real Madrid, avec une réussite certaine. Un rôle qu'il se tient prêt à tenir avec le Paris Saint-Germain.



"Je crois j’ai déjà démontré que je pouvais jouer à ce poste, a expliqué le gaucher sur RMC. C’était d’ailleurs ma meilleure année au Real en 2014. L’entraîneur sait que je peux jouer là, mais après ce sont ses décisions. Il est là pour décider et nous pour faire le mieux sur le terrain peu importe où, au milieu, devant ou ailleurs.



"Ce sont des questions pour lui, moi la seule chose que je fais depuis que je suis arrivé au PSG c’est donner le maximum quand je suis sur le terrain, a continué l'Argentin. C’est sûr que j’adore jouer avec la balle dans les pieds. En 2014 j’ai joué au milieu et je me sentais très bien, très heureux. Avec en plus des joueurs de qualité au PSG comme Marco (Verratti), Leandro (Paredes) ou Gana (Gueye) ça pourrait le faire aussi mais ce sont des décisions de entraîneur", a conclu Di Maria.