PSG : deux joueurs écourtent leur séance !

La pression commence doucement mais surement à monter au Paris Saint-Germain. Dans 2 jours, les hommes de Christophe Galtier feront face à l’OM dans un Vélodrome plein à craquer. Avant d’effectuer ce déplacement en terre phocéenne, le PSG s’est entraîné devant son public au Parc des Princes. Outre le retour de Christophe Galtier sur les terrains, la séance du jour a été marquée par l’absence d’Achraf Hakimi. L’international marocain est toujours blessé musculairement. Sa présence contre Marseille semble de plus en plus incertaine. Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele ont eux écourté leur échauffement. Il faudra attendre samedi pour savoir si les deux joueurs sont aptes à disputer ce choc comptant pour la 25e journée de Ligue 1.