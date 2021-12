A l’approche des fêtes de fin d’année, deux joueurs du PSG pourraient avoir la bonne surprise de recevoir un nouveau contrat de la part de leurs dirigeants. Si l’on se fie à ce que révèle Le Parisien dans son édition du jour, Marquinhos et Angel Di Maria devraient très vite parapher un nouveau deal avec l’équipe francilienne. Les négociations avec ces deux éléments importants de l’effectif durent depuis un moment et sont sur le point d’aboutir.

Le cas Mbappé reste en suspens

Di Maria avait récemment exprimé publiquement son envie de poursuivre son parcours avec Paris. L’Argentin a indiqué se sentir très bien dans la capitale française, précisant aussi qu’il ne voyait aucune raison de changer. Son message a donc été entendu par le board francilien. En fin de contrat l’été prochain, il devrait rempiler d’un an. « Marqui », pour sa part, devrait obtenir un contrat de plus longue durée. Le Brésilien n’a « que » 27 ans et il représente un actif important pour le PSG. D’où la nécessité de bien le cadenasser.



S’ils signent de nouveaux contrats, Marquinhos et Di Maria imiteront plusieurs de leurs anciens coéquipiers, qui en avaient fait de même dernièrement. Neymar, Navas, Bernat et Draxler avaient tous conclu de nouveaux engagements avec le club au printemps en 2021. En revanche, on attend toujours du nouveau concernant le dossier Kylian Mbappé. La star de l’équipe tarde à dire oui à un nouveau bail, et il n’est pas du tout sûr qu’il finisse par le faire.