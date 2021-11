PSG : Des examens mercredi pour Neymar

Inquiétude pour Manchester City



Il semblait pourtant bien revenir. Dans l’œil du cyclone depuis plusieurs semaines, Neymar affichait une forme plus en rapport avec son statut sous le maillot parisien lors des dernières rencontres du club de la Capitale. Il venait d’inscrire un beau doublé à Bordeaux (3-2) et malheureusement il vient de se blesser en sélection brésilienne. Touché aux adducteurs, le numéro 10 regardera à la télévision le choc entre la Seleçao, déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2022, et l’Argentine (dans la nuit de mardi à mercredi).Neymar a quitté ou va quitter sa sélection, et il est attendu en France dans les prochaines heures selon L’Equipe. Pour en savoir davantage sur ses adducteurs douloureux, le Brésilien passera des examens mercredi. Il parait déjà difficile de voir Mauricio Pochettino compter sur lui le week-end prochain pour la rencontre contre le FC Nantes samedi en Ligue 1. Puis davantage ? Avec cette nouvelle blessure à un endroit délicat, régulièrement touché (il avait déjà manqué le match contre le RB Leipzig pour cette raison le 19 octobre dernier, 3-2), une absence pour le choc contre Manchester City en Ligue des Champions, le 24 novembre prochain en Angleterre, peut être à craindre selon le quotidien sportif. De son côté, Le Parisien indique l’état de Neymar « ne suscite pas d’inquiétude » en vue du choc de C1 face aux Anglais.Cette saison, Neymar a pris part à 8 rencontres de Ligue 1. L’attaquant a inscrit 3 buts dont un penalty et a délivré 3 passes décisives. En Ligue des Champions, le Brésilien est apparu à trois reprises sans faire trembler les filets contre le RB Leipzig (2-2), Manchester City (2-0) et le Club Bruges (1-1).