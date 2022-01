PSG : Décision samedi pour Mbappé avant Reims

Seulement 3 matchs manqués par Mbappé cette saison

Buteur face à Brest samedi dernier lors du succès du PSG (2-0), Kylian Mbappé a ressenti après la rencontre des douleurs au niveau de l'adducteur gauche. De fait, il ne s'est pas entraîné dans la semaine en compagnie de ses coéquipiers, au contraire de Lionel Messi, qui a lui effectué son retour à l'entraînement collectif mardi. Alors que le PSG affrontera Reims, dimanche en clôture de la 22ème journée de Ligue 1 (20h45), le club de la capitale a publié un communiqué médical ce vendredi, évoquant notamment le cas du numéro 7. "Kylian Mbappé poursuit son travail individuel dans de bonnes conditions., peut-on lire.Quelques nouvelles de Neymar sont données. Absent de la compétition depuis le 28 novembre dernier et son entorse de la cheville avec des lésions ligamentaires face à l'AS Saint-Étienne, le Brésilien "poursuit son entraînement individuel et ses soins à Ooredoo et doit reprendre la course en début de semaine prochaine", indique le communiqué.le Trophée des champions, le 1er août dernier, la réception de Lille fin octobre à cause d’une infection ORL ainsi que le déplacement à Lorient, le 22 décembre dernier, en raison d'une suspension provoquée par l’accumulation de trois cartons jaunes en dix matchs.Auteur de 10 buts en 19 matchs de Ligue 1, le natif de Bondy est un élément indispensable au PSG - leader avec 11 points d'avance sur Nice. Selon les informations du Parisien,