PSG : de nouvelles infos concernant les blessures de Neymar et Nuno Mendes

Le week-end dernier, le Paris-Saint-Germain s'est offert une victoire au scénario de fou contre le LOSC (4-3), au Parc des Princes. Menés 3-2 à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, les Parisiens ont réussi à renverser la vapeur grâce à un but de Kylian Mbappé et un coup franc sublime de Lionel Messi. Malgré ce final étourdissant, les Parisiens ne pouvaient pas se réjouir à 100 %. En effet, Neymar et Nuno Mendes étaient sortis blessés.

Neymar absent pour le Clasico, Nuno Mendes incertain

Ce mardi, dans son point médical, le club de la capitale a donné des nouvelles des deux joueurs. Pour le Brésilien, c'était attendu : sa blessure à la cheville semble assez grave. Il sera absent - au moins - pour le Clasico de dimanche à l'Orange Vélodrome. De nouvelles informations seront données en début de semaine prochaine le concernant. Sa participation au 8e de finale de Ligue des champions retour contre le Bayern Munich (0-1 à l'aller) est incertaine. Pour Nuno Mendes, cela ne semble pas trop grave.

- De nouveaux examens passés ce jour confirment une entorse de la cheville pour Neymar Jr, avec lésions ligamentaires. Un nouveau point sera fait en début de semaine prochaine.

- Touché au genou lors du dernier match, Nuno Mendes reprendra l’entraînement cette semaine.