PSG : De nouveaux records en Coupe de France ?

Ce vendredi, le Stade de France sera le théâtre de la 103ème finale de Coupe de France, entre l’AS Saint-Étienne et le recordman de victoires finales dans la compétition avec 12 succès, le Paris-Saint Germain. S’il s’impose à nouveau, le club de la capitale renforcera son statut de numéro un dans la compétition. En attendant, le quadruple tenant du titre a déjà établi un nouveau record. Après Auxerre (1-0) en 2015, l’OM (4-2) en 2016, Angers (1-0) en 2017, Les Herbiers (2-0) en 2018 et Rennes en 2019 (2-2 ; t.a.b 5-6), le PSG jouera sa 6ème finale consécutive et dépassera ainsi Lille, seul club à avoir atteint cinq finales consécutives dans l’histoire de la « Vieille Dame », dans les années 1940.

L'OM devance encore Paris dans un domaine

Malgré sa réussite en Coupe de France, le PSG reste derrière Marseille au nombre de finales disputées. Sa 18ème à venir cette année lui permet de se rapprocher du record de 19 du rival olympien. Cependant, la différence entre les deux clubs se situe au niveau du bilan. Là où Paris n’a connu « que » quatre défaites au stade ultime, l’OM s’est incliné à neuf reprises en finale, soit le plus gros taux d’échec pour une équipe finaliste de la compétition.

Silva, Marquinhos et Verratti peuvent rentrer dans l'histoire

Déjà présents au club en 2015, Thiago Silva, Marquinhos et Marco Verratti s’apprêtent à disputer eux aussi leur sixième finale de Coupe de France avec le PSG. Vainqueurs de quatre éditions en 2015, 2016, 2017 et 2018, ils pourraient rejoindre les trois autres détenteurs du record de victoires dans l’épreuve (5) en cas de nouveau succès : Dominique Bathenay (1974, 1975 et 1977 avec Saint-Étienne, 1982 et 1983 avec le PSG), Alain Roche (1986 et 1987 avec Bordeaux, 1993, 1995 et 1998 avec le PSG) et le Lillois Marceau Sommerlinck (1946, 1947, 1948, 1953 et 1955).