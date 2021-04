PSG : Dagba souligne le niveau "très relevé" de la Ligue 1

À

"Un très, très bon niveau cette année" en Ligue 1

Colin Dagba ressent la confiance de Mauricio Pochettino sous le maillot du PSG. Titularisé face au Bayern Munich lors de la double confrontation en quarts de finale de la Ligue des Champions (2-3 ; 0-1), le latéral du club francilien a valorisé la méthode de travail de l'ancien entraîneur de Tottenham dans un entretien accordé à PSG TV.. Et c'est important parce que les latéraux modernes doivent apporter défensivement mais aussi offensivement", a-t-il indiqué.Soulignant l'implication totale du groupe lors du match retour face au Bayern, mardi sur la pelouse du Parc des Princes, le joueur âgé de 22 ans a expliqué qu'il avait apprécié les efforts des joueurs offensifs. "Je pense que tout le monde a tout donné. On l'a bien vu, même Kylian (Mbappé) quand on voit la grosse course qu’il a fait, Ney qui venait fermer, Angel (Di Maria) qui venait m'aider., a glissé le natif de Béthune.Alors que le PSG défiera Manchester City en demi-finales de la compétition (match aller le 28 avril au Parc des Princes et un retour le 4 mai à l'Etihad Stadium), avant de possiblement se retrouver face au Real Madrid ou à Chelsea en finale, l'avenir proche concerne la Ligue 1, avec la réception de l'AS Saint-Étienne, dimanche au Parc des Princes (13 heures).Voulant utiliser le match face au Bayern comme un "socle" afin de reproduire de telles performances sur le plan national et en Coupe de France, Dagba a souligné le niveau du championnat de France dans cet exercice 2020-2021.. Lille est une très, très bonne équipe. On a eu des difficultés contre Lyon aussi et Monaco qui n'est pas loin non plus. On se dit que le niveau commence à s'élever de plus en plus. Il y a un très, très bon niveau cette année", a-t-il analysé, alors que Paris figure à la deuxième place du classement, à 3 points de Lille.