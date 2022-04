PSG : Conte candidat pour remplacer Pochettino ?

Le PSG sera peut-être sacré champion de France samedi, après son match contre le Racing Club de Lens (21 heures, 34e j.), mais cet éventuel titre ne fera probablement pas cesser les nombreux questionnements concernant l’avenir de Mauricio Pochettino au sein du club la capitale.

Ce vendredi, le journal Le Parisien affirme notamment qu’Antonio Conte aurait avancé ses pions dans l’optique de succéder au technicien argentin. « Antonio Conte a fait savoir à des émissaires du Qatar qu’il était intéressé par le poste », peut-on lire dans l’article du quotidien régional, qui ne précise pas, toutefois, dans quelles circonstances l’Italien aurait bien pu dialoguer avec lesdits émissaires.

Conte, candidat confiant ?

Depuis l’élimination de Kylian Mbappé et consorts de la Ligue des champions, dès les huitièmes de finale, Pochettino semble parti pour ne pas aller au bout de son contrat avec les Rouge et Bleu (juin 2023). Une aubaine pour les éventuels prétendants dont ferait partie Conte. « Il en rêve même, écrit encore Le Parisien, et s’en est ouvert aux salariés du camp des Loges qu’il connaît déjà, affichant une forme de confiance quant à la faisabilité de ce transfert. »

Comme Pochettino, Conte est lui aussi lié jusqu’en juin 2023 avec son club de Tottenham. Si le PSG s'intéresse à cette possibilité, il lui faudra donc régler avec les Spurs cette question contractuelle. Ces derniers mois, le nom de Zinedine Zidane est revenu avec insistance pour alimenter la rubrique rumeurs. Pour l'instant, c'est toujours Pochettino l'entraîneur.