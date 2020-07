PSG : Comment la valeur de Mbappé pourrait atteindre près de 300 millions d'euros

Une valeur de plus de 281 millions pour Mbappé ?

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, publiée ce lundi 6 juillet, L'Observatoire du Football du Centre International d'Etude du Sport (CIES) s'est intéressé à la valeur des joueurs dans le cas d'une prolongation de contrat d'une année supplémentaire.. Le cas de Kylian Mbappé a également été étudié et c'est peu dire que sa cote serait astronomique, si il devait prolonger avec le PSG.. Sous contrat avec le club francilien jusqu'en juin 2022, la prolongation de Mbappé pourrait devenir un impératif pour le PSG. Lionel Messi, lui, figure en tête des joueurs avec une seule année de contrat restante. La valeur du numéro 10 du Barça pourrait passer de 80 à 115 millions d'euros en cas d'une prolongation d'un an avec le club catalan. Dimanche soir, après le succès du Barça sur la pelouse de Villarreal (4-1), le président Josep Maria Bartomeu avait commenté le futur du natif de Rosario, avec une certaine assurance. "Nous nous concentrons sur la concurrence et la compétition, il y a des négociations avec de nombreux joueurs. Lionel Messi veut continuer et veut terminer sa carrière ici. Il lui reste de nombreuses années et nous allons l'apprécier encore plus longtemps", avait-il indiqué.