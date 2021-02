PSG : Comment composer avec les absences ?

Le PSG est-il maudit ? Depuis son retour en Ligue des champions (2012-2013), le club de la capitale est systématiquement privé d’un ou plusieurs joueurs majeurs lorsque démarre la deuxième phase. En 2013,

Thiago

Motta avait ainsi raté le quart de finale aller face au Barça et Blaise Matuidi le retour. L’année suivante, c’est Zlatan Ibrahimovic qui était blessé pour le quart retour contre Chelsea.

Lors de la saison 2014-2015, Thiago Motta avait manqué le huitième aller contre Chelsea, et la double confrontation en quarts contre le Barça. A l’aller, Ibrahimovic et Marco Verratti étaient absents, et Thiago Silva s’était rapidement blessé, et n’avait pas pu jouer le retour. Lors des retrouvailles avec Chelsea l’année d’après, c’est Verratti qui avait dû déclarer forfait pour le huitième retour, comme pour le quart contre Manchester City. Et Matuidi et David Luiz étaient suspendus au retour.

En 2016-2017, les deux Thiago (Silva et Motta) n’étaient pas là lors du huitième de finale aller contre le Barça, et l’international italien n’était pas rétabli pour la "remontada" du retour. Comme un an plus tard contre le Real Madrid au même stade de la compétition, alors que Neymar manquait lui le retour. Le Brésilien allait en revanche rater les deux matchs du huitième de finale de 2019 face à Manchester United, alors qu’Edinson Cavani était lui blessé pour le match à Old Trafford.

Sarabia d'entrée ?

L’année dernière, ce sont Thiago Silva et Verratti qui n’avaient pas disputé le huitième retour contre Dortmund, le milieu de terrain italien se blessant ensuite avant le Final 8 de Lisbonne, pour ne jouer au final qu’une petite demi-heure, alors que Kylian Mbappé était arrivé très diminué. Et cette année ne déroge pas à la règle, puisque Neymar (adducteurs) est de nouveau sur le flanc pour les retrouvailles avec le Barça, tout comme Di Maria (cuisse). Mais cela aurait pu être encore pire, mais Verratti, victime d’un coup à Marseille, est bien rétabli.

Pour remplacer le Brésilien et l’Argentin, Mauricio

Pochettino

a lâché quelques indices samedi lors de la difficile victoire contre Nice (2-1). Dans son 4-2-3-1, c’est

Draxler

qui tenait le rôle de Neymar, en soutien d’un

Icardi en grande forme

, et Kean celui de Di Maria, sur le côté droit. Et si les deux hommes ont marqué, et ont été encensés par leur entraîneur, l’ancien

Juventino

a fait meilleure impression, même s’il s’est souvent retrouvé dans la même zone qu’

Icardi

. L’Allemand est lui

en manque de rythme, ce qui n’est pas étonnant quand on sait qu’il n’avait joué que 11 minutes lors des six matchs précédant sa titularisation à Caen de mercredi.

Pablo

Sarabia

, entré en jeu pour le dernier quart d’heure, est une autre option et semble tenir la corde, même s’il a

quelque peu

déçu lors de ses dernières sorties. Touché musculairement,

Rafinha

semble lui déjà hors course, d’autant plus que

Pochettino

, au contraire de Thomas

Tuchel

, ne semble

pour l’instant

lui accorder qu’une confiance très relative. Le technicien argentin devrait de nouveau aligner son compatriote

Leandro

Paredes

au milieu, aux côtés d’Idrissa Gueye

, avec Verratti un peu plus haut.

Et si ses hommes ont terminé le match face aux Aiglons en 4-3-3, on ne devrait a priori pas voir ce système d’entrée mardi soir au Camp Nou

, où les Parisiens vont aller "pour gagner. Parce que c'est notre mentalité, notre esprit et notre identité. Il manque des joueurs importants pour l'équipe mais on a un effectif auquel il faut faire confiance", a commenté l’ancien entraîneur de Tottenham sur Canal+ samedi.