PSG : Christophe Galtier s'exprime en conférence de presse et donne des nouvelles de son groupe

Christophe Galtier était en conférence de presse après l'entraînement collectif ouvert au public ce vendredi au Parc des Princes. L'entraîneur parisien est revenu sur le Classique qui aura lieu dimanche.

Galtier répond à Tudor

Christophe Galtier a répondu à Igor Tudor qui a affirmé que le PSG n'était pas forcément favori de la rencontre.

"Igor a beaucoup de classe et de malice. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique différente. Suite à notre élimination là-bas, la fin de match contre le Bayern et Lille nous donne beaucoup d'espoirs. Il faudrait avoir un niveau de jeu très élevé et défier ces Marseillais portés par leur public et une bonne dynamique. Il faudra être meilleurs que ce que nous avons fait lors du dernier match."

Galtier sur la présence de Mbappé

L'entraîneur parisien a évidemment évoqué la présence de son meilleur élément : Kylian Mbappé. Son apport pourrait permettre au PSG de prendre sa revanche après le huitième de finale de la Coupe de France.

"Il n'y a pas de revanche. Me concernant, il faut préparer l'équipe le mieux possible. J'ai beaucoup de personnalité et d'orgueil dans mon groupe. Il faudra faire l'opposé de ce que nous avons fait en Coupe de France. Avec la présence de Kylian, il y aura de la profondeur mais il ne devra pas être le seul. D'autres joueurs devront le faire plus librement."

Galtier sur le groupe

Enfin, le coach du club de la capitale a donné des nouvelles de son groupe et notamment de ses défenseurs.

"Achraf (Hakimi) a fait une partie de la séance et il fera l'intégralité de la séance demain. Mukiele est proche d'une place de titulaire. Mon staff a pris l'initiative de faire travailler Warren (Zaïre Emery) sur le côté droit mais c'est au milieu qu'il est le plus performant."