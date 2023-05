PSG: Christophe Galtier regrette les manifestations de supporters devant le domicile de Neymar

Le PSG s'apprête à disputer une rencontre face à Troyes après une fin de semaine compliquée. Alors que les supporters ont organisé des manifestations devant le siège du club et le domicile de Neymar, Christophe Galtier est revenu dessus en conférence de presse. S'il comprend les raisons qui ont poussé les supporters à agir, il regrette toutefois les débordements devant le domicile du Brésilien, qui sortent du cadre du football.

"Je n'accepte pas qu'on aille au domicile d'un joueur"

"Est-ce que l'on reverra Neymar la saison prochaine ? Je suis déjà très focus sur nos cinq derniers matchs et on verra ce qui se passe la saison prochaine. Concernant la réunion devant le domicile d'un joueur, il faut faire attention à cela et la vie privée reste la vie privée. Je peux comprendre la colère, la déception de nos supporters, la manifestation devant le siège, notre lieu de travail, mais je n'accepte pas qu'on aille au domicile d'un joueur car il peut y avoir des débordements car notre société est devenue folle."