PSG : Christophe Galtier juge la saison de Marco Verratti

Après sa victoire à Lens (3-1), le PSG va tenter d’enchaîner une troisième victoire consécutive sur la pelouse d’Angers, vendredi à 21h. Une rencontre à laquelle devrait participer Marco Verratti. Interrogé sur la saison du milieu de terrain transalpin en salle de presse, Christophe Galtier a été dithyrambique à propos du joueur âgé de 30 ans.

"C'est un joueur important du vestiaire"

"Marco est au PSG depuis de nombreuses saisons, on connaît tous son importance dans le jeu, dans le vestiaire. Il fait le lien entre les uns et les autres, il est jovial et en même temps très investi. Sa saison a été bonne. Il a été contrarié par des blessures mais dans l'ensemble, elle est bonne. Il a prolongé son contrat, c'est un joueur important du vestiaire. En raison de sa connaissance tactique. Il est le lien aussi sur le terrain. Il est le premier relais que l'on trouve, il est celui qui déclenche des passes très importantes."