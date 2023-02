PSG : Christophe Galtier défend les recrues estivales

Ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier s'est rendu en conférence de presse à l'occasion du match qui opposera les Parisiens au LOSC ce dimanche. Après les trois revers consécutifs subis par les joueurs de la capitale, le scepticisme est de plus en plus visible en ce qui concerne les dernières recrues du PSG, arrivées cet été. Les performances de Carlos Soler ou Fabian Ruiz sont notamment pointées du doigt, tout comme les choix tactiques de Galtier. Par ailleurs, des rumeurs ont évoqué les doutes des dirigeants du club quant aux nouveaux arrivants. Sur ce point, Christophe Galtier a répondu très clairement en conférence de presse, visiblement agacé par ces questionnements.

« Je vois les remarques. » a affirmé Christophe Galtier. « Porter le maillot du PSG est difficile, encore plus quand vous êtes étranger, et encore plus quand vous êtes arrivés tardivement. L’histoire du PSG montre que très grands joueurs ont eu un temps d’adaptation beaucoup plus long que ce que les gens pouvaient estimer. C’est l’histoire du PSG. Le poids de ce maillot, l’environnement, la ville, qui fait que certains mettent un certain temps. Je vais être très précis. Fabian Ruiz et Soler sont arrivés les derniers, ont eu du retard dans tous les domaines, et mettent un certain temps à trouver leur niveau. On parle de joueurs internationaux. » a-t-il développé, avant d'évoquer le cas de Vitinha.

« Vitinha, c’est une période difficile, comme l’équipe. Tout le monde avait Vitinha dans la bouche pendant ses 3 premiers mois. On peut intégrer que pour plein de bonnes raisons, on peut avoir un coup de moins bien. Par contre, on ne parle pas de Nordi Mukiele. Parce qu’il est parisien, connaît le championnat de France, et n’a eu aucun problème à s’intégrer parce qu’il est chez lui. On ne peut pas mettre tous les maux de la Terre sur la tête des recrues dans cette mauvaise série. » a conclu Galtier, irrité par les remarques.