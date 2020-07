PSG : Choupo-Moting estime mériter sa place dans l'effectif

Choupo-Moting adresse un message aux supporters

Prolongé pour deux mois supplémentaires alors que son contrat avec le PSG devait se terminer le 30 juin dernier, Eric-Maxim Choupo-Moting sera mobilisé pour les deux finales de Coupe de France et de la Ligue, contre l'AS Saint-Etienne et l'OL, ainsi que le quart de finale de la Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, sous le maillot du club francilien."Je mérite d'être ici. Normalement, je n'ai pas besoin de répondre. Si je le fais, c'est comme si j'avais besoin de me justifier. C'est hors de question.(un total de 48 matches, toutes compétitions confondues)", a indiqué l'attaquant. Le natif de Hambourg a par ailleurs évoqué son rapport avec les supporters du PSG. "Si c'est le public qui dit chouchou ou quoi que ce soit, je respecte et je le prends comme un compliment. Surtout les ultras, je les respecte vraiment car ils sont vrais. Ils n'attendent pas seulement qu'on marque cinq buts par match, ils se disent qu'il faut tout donner pour ce club. Si tu as ça, ils sont avec toi. (...) Quand tout un stade chante ton nom, c'est spécial. Je n'oublierai jamais ça, c'est un très bon sentiment", a commenté Choupo-Moting.