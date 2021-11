PSG : Cet ancien ne veut pas de Zidane

Rothen : « Je n’aurais pas vu Luis Fernandez entraîner l’OM »



🎙 @RothenJerome : "La communion dans un club, elle est essentielle quand elle vient du chef d'orchestre, de l'entraîneur. Comment tu veux que Zidane se mette dans la peau du Parisien ? Comment il va représenter le PSG auprès de ses supporters ? C'est quasiment impossible !" pic.twitter.com/lx5cDzztfg

L’actualité autour du Paris-SG est toujours mouvementée. Elle l’est encore particulièrement ces dernières heures. Mauricio Pochettino, qui dirige le Paris-SG depuis l’hiver dernier, ne serait pas très heureux dans la Capitale et étalerait un triste spleen, se contentant de gérer les joueurs qu’on lui recrute sans pouvoir installer un projet préalablement établi. Pendant ce temps-là, le poste d’entraîneur s’est libéré à Manchester United après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer. MU, une destination qui tente depuis longtemps le technicien argentin… Et un club où le nom de Pochettino circule pour la suite, Michael Carrick effectuant l’intérim.Selon certaines rumeurs, l’Argentin serait prêt à quitter Paris pour aller vite diriger Man United, même s’il a évidemment démenti mardi soir, à la veille du match du PSG à… Manchester, contre City. Du coup, si Pochettino venait à quitter ses fonctions, il faudrait un nouveau coach sur le banc du PSG, et l’on parle intensément de… Zinédine Zidane. Zizou sur le banc parisien ? Certains aimeraient. D’autres beaucoup moins, Zidane étant identifié à la ville de Marseille, le grand rival du Paris-SG.C’est le cas notamment de Jérôme Rothen qui l’a exprimé publiquement, mardi soir dans son émission sur RMC. « Je n’ai pas envie de voir Zinedine Zidane arriver sur le banc du PSG », a lâché sans se cacher l’ancien milieu offensif du club parisien. « Il faut se souvenir que le championnat de France a pris une ampleur différente grâce à certaines rivalités de clubs. Le PSG contre Marseille est la plus grosse rivalité. Je pense que quand tu appartiens à l’un des deux, c’est difficile de te mettre à fond dans l’autre club. Je n’aurais pas vu Luis Fernandez entraîner l’Olympique de Marseille », a expliqué Rothen dans l’émission à son nom « Rothen s’enflamme ».Et l’ancien Parisien de parler d’identification, une valeur devenue désuète. « On reproche aux joueurs de ne pas assez s’identifier au club. Comment veux-tu que Zinédine Zidane arrive à transmettre ça aux joueurs, sachant que lui-même ne peut pas se mettre dans la peau d’un supporter du PSG. Comment Zidane va pouvoir représenter le PSG auprès de ses supporters ? C’est quasiment impossible », a lâché l’ancien ailier gauche qui éprouve néanmoins du respect pour son ex-coéquipier en équipe de France. « J’ai beaucoup de respect pour l’entraîneur qu’il est devenu. Je n’ai aucun doute sur son côté sportif, du moins ce qu’il peut amener dans un vestiaire et comment il arrive à sublimer ses équipes. » Du respect, mais vraiment aucune envie de voir l’ancien meneur de jeu diriger la formation parisienne. « Je suis désolé, je suis né à côté du Parc des Princes, je ne veux pas voir Zidane entrainer le PSG », a martelé Rothen.