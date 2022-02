Lionel Messi, malgré son statut de l’un des meilleurs joueurs de la planète, fait actuellement face à des attaques saillantes dans les médias. Sa prestation face au Real a été jugée par beaucoup comme décevante et certains ne se sont pas gênés pour montrer La Pulga du doigt. Un traitement sévère et qui a d’ailleurs suscité la colère de son compatriote et ami, Sergio Aguero.

« Excessivement durs avec Messi »

Mais est-ce que Messi est vraiment si mauvais que cela ? Non, et le génie argentin a aussi beaucoup de défenseurs. Dimanche, lors de l’émission Canal Football Club, Mickael Landreau a mettre en avant son apport. « Il ne faut pas donner trop d'importance aux notes des journalistes, a-t-il confié. Depuis deux trois semaines, il est mieux athlétiquement. Hier (samedi contre Nantes), j'ai vu un très bon Messi ». Des propos qui ont trouvé écho chez une autre chroniqueuse de CFC, Laure Boulleau. « On est excessivement durs avec lui », a indiqué l’ancienne joueuse du PSG.



Landreau n’accable donc pas Messi. Néanmoins, il admet quand même qu’il y a un domaine dans lequel le septuple Ballon d’Or serait bien inspiré de retrouver l’efficience qu’on lui connait : « Aujourd’hui, il lui manque ce côté décisif, à la fois à la dernière passe et aussi en marquant des occasions ». En effet, l’ancien Barcelonais a levé le pied au niveau de son rendement devant les buts. Sur les 8 derniers matches joués avec l’équipe francilienne, il n’a scoré qu’à une seule reprise. C’était lors du large succès contre Lille.