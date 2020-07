PSG - Celtic, un amical de champions

Ce n'est pas encore la Ligue des Champions, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ce mardi, le PSG accueille le Celtic Glasgow au Parc des Princes. Un match qui devrait permettre d'en savoir un peu plus sur le vrai niveau des Parisiens. Après des larges succès contre Le Havre (9-0) et Waasland-Beveren (7-0), les coéquipiers de Neymar affrontent un club qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions. En 2017, les Parisiens s'étaient retrouvés dans la même poule que les champions d'Ecosse. Ils s'étaient largement imposé (7-1, 5-0). Un souvenir agréable donc mais ce mardi soir au Parc des Princes, l'objectif sera ailleurs. Aussi prestigieux soit-il, ce résultat de juillet n'aura aucune importance sur les bilans continentaux du mois d'août. Ce n'est qu'une répétition mais cela représente déjà tellement.

Deux Français dans les rangs du Celtic



C'est la dernière fois que Thomas Tuchel va aligner un onze dans un match sans enjeu. La préparation est déjà dans sa phase finale, les finales de Coupes arrivent dès la fin de la semaine et le Final 8 de la Ligue des Champions se profile à l'horizon. S'ils veulent s'amuser autant que ces dernières semaines, Kylian Mbappé, Neymar ou Angel Di Maria vont devoir hausser leur niveau. Cette fois, c'est un seizième de finaliste de la Ligue Europa qui se présente sur la pelouse du Parc des Princes. Pour que les joueurs soient prêts à remporter des titres, la direction parisienne a opté pour un adversaire au palmarès incroyable. Dans une saison tronquée par le Covid-19, le Celtic a gagné le 51eme titre de son histoire. Dans son équipe, Neil Lennon peut compter sur une dizaine de joueurs internationaux. Des éléments de qualité dont les Français Odsonne Edouard et Christophe Jullien qui ont l'habitude des échéances européennes. Ça tombe bien, c'est l'objectif préparé par le PSG.

Le Celtic battu par Lyon



Plus qu'un adversaire au standing plus important que Le Havre et Waasland-Beveren, le club de la capitale croise la route d'un club qui est plus avancé dans sa préparation. Le championnat d'Ecosse reprend dans moins de deux semaines et les Ecossais sont donc déjà bien plus avancés d'un point de vue tactique mais surtout physique. Même si elle a été tenue en échec par Nice (1-1) et battue par Lyon (2-1) ces derniers jours, l'opposition proposée ce lundi au PSG a un état physique qui se rapproche plus de celui de l'Atalanta que celui des autres clubs français. Sur tous les plans, ce match propose une affiche européenne.

Le PSG peaufine sa préparation face à Beveren :