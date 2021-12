Après deux décennies passées du côté du FC Barcelone, Lionel Messi prend peu à peu ses marques du côté du Paris Saint-Germain. Arrivé en France lors du dernier mercato estival, le septuple Ballon d'Or a besoin de temps pour retrouver la quintessence de ses capacités, et selon son compatriote et ancien joueur du PSG, Carlos Bianchi, il lui manque un élément essentiel.



Pour Bianchi, Lionel Messi aurait bien eu besoin d'un point de fixation au sein de l'attaque parisienne. C'est ce qu'il a expliqué à L’Équipe ce dimanche : "Le problème est que Messi n'a pas d'avant-centre typique au PSG, qui pourrait faire un une-deux ou lui rendre le ballon en retrait." Pour l'ex attaquant, "La Pulga" doit donc trouver une solution différente : "Il doit trouver d'autres moyens pour arriver au but. Mbappé doit - dans un autre genre évidemment - reprendre le rôle d'Alba au Barça, qui débordait quinze fois pas match pour servir Messi."