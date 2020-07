Edinson Cavani a quitté le Paris Saint-Germain il y a presque un mois. Il l’a fait discrètement et sans se retourner. A l’exception d’un message nostalgique publié sur les réseaux sociaux, l’attaquant uruguayen ne s’est guère exprimé sur cette relation avec son club de cœur. En outre, il n’a adressé aucun message aux supporters de l’équipe, ceux qui l’ont toujours soutenu, y compris lors des périodes les plus compliquées. Une attitude qui a fait grincer quelques dents chez les fidèles du Parc des Princes.



Alors qu’il s’était réuni dans les virages dans l’enceinte parisienne pour le match amical contre Waasland-Beveren, bravant notamment quelques interdits, les supporters du PSG n’ont pas chanté à la gloire d’El Matador. Et, il y a très peu de chances pour qu’ils le fassent lors des prochains matchs si l’intéressé persiste dans son mutisme. C’est Romain Mabille, le président du Collectif Ultra Paris, qui l’a fait savoir dans un entretien au Parisien. « L'association est divisée en deux : la moitié des gens passent outre son départ précipité, qui pour moi est un manque de respect, et veulent lui rendre hommage. L'autre partie a mal pris les raisons de son départ et son manque de communication. Tout dépend de lui, s'il dit au revoir, les choses seront certainement différentes », a-t-il indiqué.

« C’est triste que ça se finisse comme ça »



À Cavani donc de se manifester et faire signe à ceux qui l’ont applaudi et encouragé pendant sept ans. Car le record de buts avec le maillot du club ne suffit apparemment pas pour rester dans leurs cœurs. « Pour rendre hommage à quelqu'un, il faut qu'il soit d'accord, a ajouté le responsable du Cup. Ce n'est pas d'actualité pour le moment. C'est triste que ça se finisse comme ça. » L’intéressé entendra-t-il ce message ? Le doute est permis, surtout qu’il est actuellement occupé par la question relative à son futur.

Le PSG peaufine sa préparation :