PSG : Capello est intrigué par l'équipe cette saison

"Je n'avais jamais rêvé de regarder un match de Championnat du PSG"



⌛️ C'est terminé au Roazhon Park sur ce score de 2⃣ buts à 0⃣, première défaite de la saison pour le @PSG_inside. (2-0)#SRFCPSG pic.twitter.com/wuCaMvzvgi

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 3, 2021

Le départ de Donnarumma du Milan vers le PSG ne passe pas

Difficile de passer à côté du PSG depuis cet été. Avec un recrutement très attractif, et les renforts de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, ou encore Achraf Hakimi, le club de la capitale s'est donné les moyens d'accomplir de grandes choses même si, comme l'a expliqué Mauricio Pochettino à Movistar +, il sera nécessaire que les joueurs soient au meilleur niveau possible. "Pa notamment commenté le technicien argentin auprès de Jorge Valdano.Fabio Capello, vainqueur notamment de la Ligue des Champions avec l'AC Milan en 1993-1994, a avoué être très curieux de la version que montrera le club francilien., a commenté le natif de San Canzian d'Isonzo, désormais consultant en Italie pour Sky. Toutefois, il a également émis quelques réserves sur les possibles chances de succès en Ligue des Champions. "Je ne sais pas, ce n'est pas dit. Dans les équipes, vous avez besoin d'équilibre, en plus de la qualité. La défaite contre Rennes l'a prouvé", a-t-il glissé.Intrigué par le PSG version Messi, Neymar et Mbappé, il a adressé un tacle à destination de Gianluigi Donnarumma, qu'il aurait préféré voir rester à l'AC Milan, plutôt que de rejoindre le Parc des Princes. "J'espère qu'il est satisfait, car il a apporté une contribution fondamentale au titre européen (de l'Italie, ndlr)., a jugé Capello. Dimanche à Rennes (2-0), le club francilien a concédé sa première défaite de la saison, mais demeure tout de même leader de la Ligue 1, avec 6 points d'avance sur son premier poursuivant, le RC Lens.