« Où vous voyez-vous dans 5 ans ? » Juan Bernat ne passe pas un entretien d'embauche, mais négocie pour prolonger au PSG, ce qui revient presque au même. Très bon depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich, celui qui a été désigné meilleur latéral gauche de la dernière C1 par l'UEFA s'est exprimé dans les colonnes de Marca. Et la question de son avenir est forcément revenue sur le tapis. Le défenseur espagnol n'a pas éludé, il en a plutôt profité pour dévoiler ses velléités.

"Rester à Paris de nombreuses années"

"Je joue beaucoup depuis deux ans, c'était ce que je voulais. Il me reste deux ans de contrat et je suis très content. J'aimerais y rester pendant de nombreuses années. Le club a un très gros projet et continue de grandir", a asséné Bernat. La balle est désormais dans le camp du PSG.