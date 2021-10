"Je n’avais qu’une seule chose en tête : travailler pour revenir à mon niveau"

Il y a un peu plus d'un an, Juan Bernat était stoppé net dans son élan, lors d'un anodin PSG-Metz, suite à une grave blessure contractée au genou. Victime d'une rupture du ligament intérieur du genou gauche, l'Espagnol a surmonté la pire épreuve qu'il soit pour un footballeur de haut niveau. Après des mois et des mois passés dans les hôpitaux et les salles de soin, le défenseur du PSG a retrouvé la saveur du terrain. Une petite victoire, forcément. Pour lui, comme pour Paris. Car Bernat, c'est une technique léchée, des buts décisifs, une expérience précieuse et une constance dans la performance."Ça a été une très longue année et il y a eu des moments très difficiles pendant toute ma convalescence, a confié l'Espagnol(...). C'était comme un défi pour moi. Au final, il faut accepter les blessures, qui sont le pire aspect du football. Je l'ai accepté et j'ai travaillé très dur. Je n’avais qu’une seule chose en tête : travailler pour revenir à mon niveau. Puis il y a des moments qui sont plus compliqués quand on est sur le point de revenir, mais finalement non, et forcément ce sont des coups durs.. Avec eux, ça devient beaucoup plus facile.""Dans les moments difficiles, mes coéquipiers m'ont beaucoup soutenu, en me demandant ce que je faisais, comment je m'en sortais, comment je me sentais, a continué Bernat. C’est normal dans ces moments où l'on arrête de faire ce que l'on a fait toute sa vie, de se sentir un peu vide.Juan Bernat le reconnait : le doute s'est installé dans ce long tunnel. "Au début je me posais beaucoup de questions… Quand est-ce que je vais revenir, si je vais revenir à mon meilleur niveau, si mon genou va me gêner, comment je vais le retrouver…. Mais en fin de compte, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à laquelle il faut penser, c'est de se rétablir ou de récupérer le plus vite possible et aussi bien que possible. Et puis quand on recommence à courir, le genou n'est pas encore prêt et on ressent encore des choses. C’est logique que ça fasse peur.. Petit à petit, en prenant confiance au cours des entraînements, en faisant plus de choses, ça disparaît."Le défenseur latéral gauche du PSG a enfin tenu à exprimer toute sa reconnaissance aux supporters et à son club, qui a prolongé son bail pendant sa période d'absence. ". La vérité, c'est qu'en fin de compte, j'ai eu une blessure importante au cours de ma dernière année de contrat et pourtant, ils m'ont fait confiance, ils me l'ont dit et ils ont voulu me prolonger. Et franchement à ce moment-là, ça m’a redonné encore plus de motivation et d'énergie. Je suis très, très, très reconnaissant au club pour cette confiance."