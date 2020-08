PSG-Bayern Munich : Marseille appelle ses supporters au calme

Après avoir enregistré quelques dépassements à Marseille suite à la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, les dirigeants de l’OM ont décidé d’appeler les fans phocéens au calme avant la grande finale de ce dimanche soir.

« Nous sommes et resterons à jamais les premiers »

On constate aussi que la rivalité entre les deux clubs a pris le dessus sur la solidarité franco-française. Dans son communiqué, la direction phocéenne n’a en effet laissé aucun message de soutien à Neymar et à ses coéquipiers. « Le football et Marseille, c’est une histoire unique, une relation fusionnelle, une ferveur populaire inégalée et des rivalités légendaires, a ainsi indiqué le club marseillais dans un tweet. Ce soir, l’OM appelle au calme et à la responsabilité, parce que la violence ne règle rien. Nous sommes et resterons à jamais les premiers. »