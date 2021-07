Mitchell Bakker a passé deux saisons à Paris et a eu le temps d'apprendre pas mal de choses sous l'égide de Thomas Tuchel et en compagnie de certains éléments très expérimentés, croisés lors de son aventure francilienne. Le joueur néerlandais va désormais continuer sa carrière sous le maillot du Bayer Leverkusen, en Bundesliga, et a profité d'un entretien fourni à sa nouvelle formation pour revenir sur ses années parisiennes et remercier le coach allemand, ainsi que d'ancien compères.

"J'étais avec les meilleurs à Paris"

"J’ai beaucoup joué sous Thomas Tuchel. J’ai joué avec les meilleurs joueurs du monde à Paris et j’étais sur le terrain d’entraînement avec eux tous les jours. J’ai pu apprendre beaucoup, par exemple de joueurs comme Thiago Silva. Maintenant, je suis heureux d’être ici et je veux jouer mon rôle dans le succès de ce club", a ainsi louangé le joueur néerlandais.