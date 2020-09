PSG : Avec Neymar face à l'OM ?

Pénalisé actuellement par de nombreuses défections au sein de son effectif pour cause d’infections au Covid-19, le PSG pensait se présenter diminué à son choc contre l’OM, prévu dimanche prochain en championnat. Finalement, il se peut qu’il n’y ait qu’une poignée d’absents dans le camp des vice-champions d'Europe pour ce rendez-vous.

Selon RMC Sport, trois à quatre joueurs de l’effectif francilien devraient effectuer leur retour à temps pour ce duel face à l’ennemi juré. Il s’agit de Leandro Paredes, d’Angel Di Maria et de Neymar. Les trois sud-américains avaient communiqué leurs symptômes au club et à la Ligue avant le 30 aout. Le protocole de la LFP stipule qu’il doit y avoir huit jours d’isolement à partir du lendemain de la déclaration des premiers symptômes. Et sept jours d'entraînement individuel avant de retrouver le groupe. Les trois joueurs pourraient ainsi revenir dans l’effectif parisien un à deux jours avant le fameux Classique.

Ça sera à Tuchel de trancher

Les autres joueurs parisiens infectés sont Marquinhos, Icardi, Keylor Navas et Mbappé. Selon la même source, l’un des trois premiers nommés pourrait aussi obtenir son feu vert pour le choc de dimanche. Concernant l’international français, son forfait est certain vu qu’il n’a été diagnostiqué positif que lundi alors qu’il se trouvait avec la sélection.



La disponibilité des joueurs parisiens convalescents ne signifie pas nécessairement qu’ils seront d’attaque pour cette opposition face aux Phocéens. Être resté deux semaines sans pouvoir s’entrainer n’a pas dû être sans conséquence sur leur état physique. Et Thomas Tuchel cherchera certainement à aligner les éléments les plus en forme pour ce match très important. Pour rappel, avant de se mesurer aux Marseillais, les Parisiens défieront Lens jeudi soir à l’extérieur.