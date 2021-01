PSG : Avant le match face à l'OM, Verratti affirme ses ambitions

Stade Bollaert-Delelis de Lens (21 heures), le Trophée des Champions verra l'OM, deuxième du championnat la saison passée, être opposé au PSG, champion de France en titre, vainqueur de la Coupe de la France et de la Coupe de la Ligue. Pour le club francilien, il s'agira d'une opportunité afin d'accroître un peu plus sa domination dans ce trophée. En effet, le PSG l'a remporté à sept reprises de façon consécutive depuis 2013. Ainsi Marco Verratti a fixé certaines de ses ambitions avant cette rencontre, ne cachant pas son désir de victoire face à l'équipe d'un André Villas-Boas critique envers la Ligue 1

Verratti analyse le style Pochettino

Mercredi soir auLe natif de Pescara a d'abord souligné l'importance d'une telle affiche, pour le PSG dans son ensemble.. Les supporters et nous, nous sommes une famille, c'est pour cela que nous devons toujours donner un peu plus quand nous jouons Marseille, et quand on porte ce maillot, la rivalité prend tout son sens", a-t-il indiqué dans un entretien accordé au site officiel du PSG.Considéré comme favori logique de ce match, le PSG avait été défait par l'OM, le 13 septembre dernier au Parc des Princes (0-1) dans une rencontre tendue, marquée par cinq expulsions. Verratti s'en souvient et ne veut pas que le scénario se répète : "Nous avons perdu parce que nous sommes sortis du match., a-t-il jugé.Par ailleurs, il a eu quelques mots relatifs au style de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, focalisé sur les détails. "Le coach a été joueur de haut niveau, il sait à quel point il est difficile de tout changer ou assimiler en une semaine.", a analysé Verratti.