PSG : aucune date de retour fixée par le club pour Messi ?

La Ligue 1 va reprendre ses droits à partir de mercredi soir et le Paris Saint-Germain sera sur le pont face au RC Strasbourg en vue de poursuivre son cavalier seul en tête du championnat. Et pour ce match face aux Alsaciens, Christophe Galtier pourrait bien faire jouer des éléments comme Kylian Mbappé, Neymar ou encore Marquinhos, tous de retour au sein de leur club. Mais bien évidemment, cette rencontre ne permettra pas de voir le nouveau champion du monde Lionel Messi à l'oeuvre. Car ce dernier est encore en Argentine, où il est resté en vue de passer les fêtes de Noël avec sa famille et ses amis dans sa ville natale de Rosario.

Pas de date de retour fixée au PSG ?

Seulement, bien que Messi continue de profiter de son premier titre de champion du monde au pays, il se pourrait bien que son retour au Paris Saint-Germain soit dans le flou. Car d'après L'Equipe, aucune date n'a été fixée auprès du génie argentin, même si un point sera fait après le Nouvel An. Tandis que les Mondialistes ont eu dix jours de vacances de la part de leur club, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi étaient revenus plus tôt que prévu, alors que Neymar et Marquinhos avaient décidé de prendre plus de jours que prévu. On ne sait donc pas quand Messi sera de retour au PSG mais cela pourrait bien ne pas avoir lieu avant le match de Coupe de France face à Châteauroux le 6 janvier prochain. Il faudra attendre d'en savoir plus d'ici le tout début d'année 2023.