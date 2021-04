PSG-ASSE : Puel annonce la couleur

Malgré de nombreux absents dans les rangs parisiens - dont Neymar, suspendu -, Claude Puel ne s'attend pas à une partie de plaisir face au champion en titre, ce dimanche (coup d'envoi à 13 heures). L'entraîneur des Verts ne s'en cache pas : cette rencontre est un match bonus pour l'ASSE, engluée dans le fond du classement. “Le match à Paris est un match de prestige. On voudrait être les arbitres du prochain champion car on joue à Paris puis à Lille. On doit avoir cette ambition”, a expliqué Puel en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi.

"On va affronter une équipe au sommet de sa forme"

“Je vois depuis leur qualification que beaucoup de choses sont dites sur les Parisiens pour leur rappeler qu’ils doivent être plus performants après les matches de Ligue des champions, a continué le technicien. Je pense qu’ils seront bien au courant et concentrés sur leur sujet (sourire). Tout le monde a envie que les quatre de devant (Lille, Paris, Monaco et Lyon) se tirent la bourre jusqu’au bout. On sait qu’on va affronter une équipe au sommet de sa forme. Elle l’a montré contre le Bayern Munich mais aussi à Strasbourg (4-1) avec un groupe remanié. C’est une formation, sur le papier, supérieure à nous. On a la possibilité de jouer une équipe à son plus haut niveau avec toujours, dans un coin de la tête, l’envie de prendre trois points.”